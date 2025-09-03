Personlig assistent (ca 75%) till man i Hjärup
2025-09-03
Publiceringsdatum2025-09-03
Vår medlem (brukaren) är en 46-årig man som bor i Hjärup, strax utanför Lund.
Brukaren bor tillsammans med sin bror med familj, i en egen del i samma hus.
Brukaren har personlig assistans dygnet runt pga. omfattande hjärnskada. Till assistentgruppen söker vi nu ytterligare en personlig assistent till en tjänst på ca 75 %.
Arbetspassen är förlagda till dag, kväll och helg enligt ett rullande schema på fyra veckor. Tillträde till tjänsten kommer att vara i slutet av september/snarast möjligt och inleds med ca 1-2 veckors bredvidgång.Dina arbetsuppgifter
Brukaren behöver praktisk personlig hjälp med allt i livet, så som att sköta hem och hushåll, personlig hygien, sondmatning, hjälp med träning/aktivering, tvätt, förflyttningar (med hjälp av lyft), transport, fritidsaktiviteter, etc. Vår medlem behöver även hjälp med kontakt med omvärlden så som daglig verksamhet, sjukgymnast och sjukvården. Eftersom brukaren behöver din hjälp i sin kommunikation med andra så krävs det att du har mycket goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.Kvalifikationer
Du behöver vara lyhörd för brukarens behov, vara uppmärksam, empatisk, känna och kunna ta ansvar, ärlig. Det är en merit att ha jobbat med människor och ha livserfarenhet. Du ska kunna arbeta såväl självständigt som i samverkan med övriga personliga assistenter. I ditt arbete är vår medlem och hans välmående i fokus. Du arbetar i brukarens hem vilket också innebär att du ofta har kontakt med närmaste familjen.
B-körkort är ett krav då vår medlem har egen bil som du kommer att köra i tjänsten. Vi ser gärna att sökande är rökfria. Anställningsvillkor
Kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Ersättning
