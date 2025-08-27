Personlig assistent ca 50%
Dvt Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2025-08-27
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dvt Assistans AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Vi söker en kvinnlig assistent till en ung man i Katrineholm. Han åker på ridning 1 ggr/veckan så du får inte vara allergisk mot hästar eller rädd för dom eftersom du måste kunna leda hästen. Det finns även katt i hemmet.
Då cykla är bland det roligaste han vet, blir det många, långa cykelturer med hans parcykel. Därför behöver du ha god fysik. Även om cykeln har hjälpmotor blir det en hel del trampande.
I övrigt är det aktiv tillsyn, hygien och hjälp i hemmet som gäller.
Tjänsten är ett graviditetsvikariat på ca 50%, med stora chanser till förlängning. Arbetstiderna är förlagda på eftermiddag/kväll eventuellt en natt i veckan med jour.
Två eftermiddagar tar man upp honom från Daglig verksamhet på väg till arbetsplatsen. Därför behöver du ha körkort och bil.
Vi söker dig som är en lugn och trygg person, som inte stressar upp dig i onödan. Meriterande om du har erfarenhet av autism, lågaffektivt bemötande samt epilepsi.
Till detta arbete krävs utdrag ur belastningsregistret. Det hittar du på:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga brev. Utöver det vill vi ha CV och referenser.
Välkommen in med din ansökan!!! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare DVT Assistans AB
(org.nr 556678-1455) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DVT Assistans Jobbnummer
9478660