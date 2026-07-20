Personlig assistent Bromma
Särnmark Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-20
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, Solna
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, Danderyd
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige.
Särnmark assistans söker nu en person som vill arbeta på ett vikariat på 63 procent fram till årsskiftet 2026/2027 med stor chans till förlängning.
Tjänsten tillträds i början av september.
Kunden är en dam som behöver hjälp med det dagliga i livet. Allt från att hjälpa till med hushållsarbeten, följa med på ärenden och omvårdnad. Din arbetsplats är där kunden befinner sig. Kunden bor tillsammans med sin sambo i en lägenhet i Bromma.
Tjänstgöringsgraden är en deltidstjänst på i snitt 25,25/h veckan. Arbetstiden är förlagd mellan kl 08-15, kl 15-21 samt vaken natt. Ibland är det även långa pass mellan kl 08-21. Man kan även behöva hoppa in när andra kollegor är sjuka eller har ledigt, det kan gälla samtliga tider på dygnet.
För att passa i rollen som assistent behöver du vara en person som gillar ordning och reda. Du behöver kunna ta egna initiativ och tycka om att göra saker, till exempel åka på något museum eller liknande. I tjänsten ingår även att man ska kunna hjälpa till med hushållssysslor såsom matlagning. Du behöver även kunna prata och skriva svenska obehindrat.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark. Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Om
du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Särnmark Assistans Aktiebolag
(org.nr 556506-3772), https://www.sarnmark.se/
172 66 SUNDBYBERG Arbetsplats
Särnmark Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Anna Gustafsson anna.gustafsson@sarnmark.se Jobbnummer
10006418