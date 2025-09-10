Personlig assistent Borås-Assistans kompetens
2025-09-10
Assistans kompetens är en erfaren och engagerad assistansanordnare som erbjuder personlig assistans av hög kvalitet över hela Sverige med starkt fokus på individens behov.
Vår kunniga och motiverade personal är kärnan i vår verksamhet och vi arbetar aktivt för att ge de bästa förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag. Alla våra chefer har dessutom själva arbetat som personliga assistenter.
Vi har kollektivavtal samt är godkända av IVO och IFA. Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller assistanskoll.se
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en 35-årig man, som behöver stöd i sin vardag för att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du kommer att hjälpa till med sedvanliga arbetsuppgifter inom personlig omvårdnad och hygien, samt vara ett stöd i vardagens rutiner. Assistansberättigade har ett stort intresse för PlayStation, Xbox, datorer och sport så det är meriterande om du delar detta intresse eller är öppen för att sätta dig in i det.
I hemmet finns en hund, så du bör inte vara allergisk eller rädd för djur.
Vi söker dig som:
• Talar och skriver goda svenska (krav)
• Är rökfri
• Har en positiv inställning och är lyhörd för assistansberättigades behov
• Är ansvarstagande och pålitlig
• Har tidigare erfarenhet av personlig assistans eller omvårdnadsarbete (meriterande, men ej krav)
• Har körkort, då assistansberättigade har egen bil.
• Arbetstid: Tjänsten omfattar både dag-, kvälls- och enstaka helger vid behov.
• Tjänstgöringsgrad: 95-100%
anställningsform: Så länge uppdraget varar
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du söker tjänsten.
Vi behandlar ansökningar löpande. Lön efter överenskommelse.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: gotland@assistanskompetens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent BORÅS". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans Kompetens i Sverige AB
(org.nr 556811-1008), https://assistanskompetens.se/
504 72 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans kompetens i sverige AB Jobbnummer
9503019