Personlig assistent Borås
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borås
2026-07-24
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vår Omtanke Sverige AB i Borås
, Göteborg
, Kungsbacka
, Habo
, Jönköping
eller i hela Sverige
Nu söker jag dig som vill bli min nya assistent.
Som person är du lugn, inkännande och med stor förmåga att kliva tillbaka och ha
en passiv/inväntande roll. Jag tror inte att du är supersocial och har behov av att stå
i centrum, utan kan fungera som en kameleont och anpassa dig till olika situationer.
Det är alltid jag som styr vad som kommer att hända under ditt arbetspass. Allt från
att du sitter i assistentrummet till jag kallar på dig, till att det är fullt upp. Du
behöver gilla båda delar och känna dig bekväm i att det är jag som bestämmer i
mitt liv (din arbetstid).
Jag är en kvinna 48 år som har en ryggmärgsskada och nedsatt muskelstyrka i hela
kroppen. Det innebär att jag har en hel del hjälpmedel som du som assistent
kommer få ordentlig introduktion i, exempelvis elrullstol, ventilator, hostmaskin,
"knapp" på magen för sondmatning, m.m.
Jag bor ensam, och behöver nu fylla på mitt assistentgäng med 1 ny assistent, med
start from september. Introduktion under augusti.
Hos mig jobbar man dygnspass med viss tid väntetid under natten (pass kl 07:30-
07:30) Vardag som helg (varannan helg).
För att söka denna tjänst behöver du uppfylla följande kriterier:
Kvinna som fyllt 18 år.
Svenska obehindrat i tal och skrift (assistansbehovet kräver det).
Kunna arbeta de tider som står i annonsen.
Kunna börja omgående, först med introduktion.
Icke rökare.
I din ansökan vill jag att du berättar om dig själv och varför jag ska välja just dig
för detta uppdrag. Varmt välkommen med personligt brev och CV. Intervjuer och
tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8119000-2114673". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), https://varomtanke-1636017729.teamtailor.com
Borås (Resecentrum) (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
10010852