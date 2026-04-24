Personlig assistent, behovsvikarie
2026-04-24
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB är ett ekonomi- och assistansföretag. Vi jobbar främst med att hjälpa funktionshindrade människor med assistans men utför även tjänster åt andra företag inom ekonomi. Våra värdegrunder är livskvalitet, respekt och värdighet. Vår målsättning är att kunden ska få den hjälp han/hon behöver för att leva ett så värdefullt liv som möjligt.
Vi söker nu dig som har erfarenhet av att jobba som personlig assistent och vill jobba som behovsvikarie.
Kunden är en kvinna i 70-årsåldern som är bosatt i Gävle (Bomhus) och som tar sig fram med permobil. Som personlig assistent hos henne kommer du att vara till hjälp med det hon inte klarar av själv i vardagen, vilket omfattar till exempel personlig hygien, planering, handling, hushållssysslor, förflyttningar, matlagning och matning.
För att passa in i denna tjänst måste du vara självgående, kunna stå på dig, ha stort tålamod och förmåga att ta egna initiativ. Samt att trivas med lugn och ro.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom demens.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju!
Arbetstider:
Dag 07:30-15:30
Kväll 18:00-20:20
Finns möjlighet att börja omgående.
Märk ansökan med Bomhus behovsvik
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: amanda@ta-verens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bomhus behovsvik". Arbetsgivare Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB
(org.nr 556637-5795), http://www.ta-verens.se
804 32 GÄVLE Jobbnummer
