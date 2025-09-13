Personlig assistent åt man med förvärvad hjärnskada
Assistansteamet i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-09-13
Vi söker en engagerad personlig assistent till man på 65 år med förvärvad hjärnskada. Som assistent spelar du en nyckelroll i att stötta och assistera mannen i hans vardag. Denna spännande roll innebär arbete under natt samt bemanning dygnet runt, vilket kräver en dedikerad och ansvarsfull person.
Arbetsuppgifter:
Ge personlig omvårdnad och stöd till mannen enligt individuella behov. Bistå med dagliga aktiviteter och sysslor. Säkerställa att mannen trivs och har en meningsfull tillvaro. Följa med och assistera vid bad en gång veckan.
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi söker dig som behärskar svenska språket. Erfarenhet av att arbeta med personer med förvärvad hjärnskada eller liknande funktionsnedsättningar är meriterande men inte ett krav. Viktigare är att du har empati, tålamod och ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Personliga egenskaper:
Gott sinne för humor och förmåga att skapa en positiv atmosfär. Flexibilitet och förmåga att hantera en varierande arbetsmiljö. Tålamod och lugn i stressiga situationer. Förmåga att bygga förtroendefulla relationer.
Varje dag som personlig assistent är unik och kräver att du är beredd på olika utmaningar. Ditt stöd och engagemang kommer att göra verklig skillnad i mannens liv. Om du är redo att ta dig an en meningsfull och givande roll där du verkligen kan göra skillnad så ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
via mejl
E-post: yasmin@assistansteamet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet i Sverige AB
(org.nr 556997-2937)
Norgegatan 2
)
164 32 KISTA
9507395