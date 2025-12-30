Personlig assistent åt man i Julita
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Katrineholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Katrineholm
2025-12-30
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Katrineholm
, Vingåker
, Finspång
, Eskilstuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Personlig assistent vid behov
Om jobbet
Är du en lugn, positiv och lyhörd kvinna som har erfarenhet av vårdyrket sedan tidigare och vill arbeta som assistent hos en man som är bosatt i Julita.
Det viktigaste är att personkemin är välfungerande, att du kan lyssna in vad som behövs just för dagen. Flexibilitet är viktigt i detta arbete.
Du får inte vara katt eller hundallergiker då det finns djur i hemmet, samt att du måste ha tillgång till bil och körkort då kollektivtrafiken inte tar dig till arbetsplatsen.
Mer information ges vid intervjutillfället.
Kundens krav och önskemål
Erfarenhet av vårdyrket
Erfarenhet av diabetes och dess hjälpmedel
B - körkort samt tillgång till bil
Ej pälsdjurallergiker
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Vi sätter alltid individen i fokus.
Vanlig förekommande arbetsuppgifter när du arbetar som personlig assistent är bland annat att tillgodose kundens grundläggande behov som hygien, förflyttningar och hushållsarbete m.m.
Du blir en aktiv del av kundens vardag så dennes liv blir en helhet som denna kan vara med att påverka och leva det liv den vill leva.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Varaktighet, arbetstid, etc.
Vid behov Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Linnéa Englund linnea@novasis.se Jobbnummer
9666186