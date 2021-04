Personlig assistent åt en ung man i Västerås - Livsam Personlig Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås

Livsam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås2021-04-09Nu söker Livsam Personlig Assistans AB personlig assister på 50-80% plus tim/semestervikarier åt en kille som tycker om ett aktivt liv.Du kommer att hjälpa en känslig kille som gillar att vara sitt bästa jag varje dag. Du ska gärna ha vana från att arbeta med människor och ha stor medmänsklighet. Som personlig assistent är dina personliga egenskaper avgörande. Empati och förståelse är avgörande. Du kommer att ingå i ett team av assistenter som gör sitt bästa för att hjälpa vår kund. Du ska vara ordentlig och flitig.Arbetsuppgifterna består i att hjälpa vår kund som har autism och utvecklingsstörning. I arbetet ingår att hjälpa till med personlig hygien, klädsel, matlagning och fritidssysselsättning såsom bad och promenader. En god fysik är en fördel i detta uppdrag eftersom det förekommer hjälp med förflyttningar. Vana att kommunicera med symboler är ett plus. Att vara tydlig och pedagogisk är ett måste när man jobbar med denna unge man. Erfarenhet av autism är en stor fördel.Du kommer att jobba i befintlig arbetsgrupp med pass förlagda över hela dygnet. Viss tid av arbetet är dubbelbemannat.Som anställd ska du ha möjlighet att stötta befintlig arbetsgrupp vid till exempel sjukdom och ledighet.Vi söker 1st länge vikarietjänst på 60-80%.Vi söker 1-2 timvikarier för detta uppdrag. Detta är vikarie tjänster på timmar med möjlighet till en framtida tjänst på 40% eller 80%. Dessa vikarier önskar vi använda i sommar när ordinarie personal har semester.Livsam Personlig Assistans AB är anslutna till vårdföretagarna via Almega och tillämpar regler enligt kollektivavtal.Vi rekryterar löpande varför tjänsterna kan vara tillsatta före ansökningstidens utgång.#jobbjustnu2021-04-09Sista dag att ansöka är 2021-04-19Livsam Personlig Assistans AB5680554