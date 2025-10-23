Personlig assistent åt en man i 60 årsåldern
2025-10-23
Vi letar efter en personlig assistent åt en man i 60-årsåldern!
Vi på Livsam söker dig som vill göra skillnad!
Är du en empatisk, ansvarsfull och engagerad person som vill göra verklig skillnad i en annan människas liv? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en eller flera personliga assistenter till en social och humoristisk man i 60-årsåldern som bor i centrala Örebro. Mannen lever med MS och är rullstolsburen och behöver därför hjälp i sin vardag för att kunna leva ett värdigt och självständigt liv.
Han uppskattar små som stora äventyr, men även att sitta hemma och kolla på tv.
Är du assistenten som kommer uppleva nästa vardagsäventyr med honom?
Vi söker dig som:
• Är trygg, lugn, lyhörd och ansvarsfull
• Har en god fysik för att kunna hantera lyft och förflyttningshjälpmedel
• Känner dig bekväm med att utföra omvårdnadsuppgifter och har en känsla för integritet.
• Har en positiv inställning och gillar att hjälpa andra
• Är flexibel när det gäller arbetstider, då det förekommer dag, kväll, natt och helg
• Är pålitlig och kan hantera instruktioner
Har du tidigare erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är det meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlighet och personkemi.

Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i kundens liv, både praktiskt och socialt. Dina uppgifter kommer bland annat vara:
• Hjälp med personlig hygien och påklädning
• Hjälp med förflyttning och positionering
• Matning och enklare matlagning
• Hushållssysslor
• Socialt sällskap
Du kommer arbeta nära, men med respekt för kundens integritet, delaktighet och egen vilja. Att kunna vara lyhörd och kunna anpassa dig utifrån kundens behov och dagsform.
Anställningsform: Timanställning
Antal: 1 tjänst
Omfattning: 83% tjänstegrad med möjlighet till extrapass vid behov.
Arbetstider: Enligt schemalagda pass dag, kväll, natt och helg.
Är du den som älskar att göra skillnad för en annan människa? Sök redan idag, vi rekryterar löpande.
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Livsam Personlig Assistans AB
