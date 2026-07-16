Personlig assistent åt en flicka i Skärholmen
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-16
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Nu söker vi en personlig assistent till en av våra kunder som är bosatt i Skärholmen. Vi söker efter dig som är en kvinna, du ska vara minst 25 år gammal och du ska ha god erfarenhet inom autism. Som person är du trygg, stabil och påhittig. Du ska vara öppen för olika fritidsaktiviteter så som simning och långa promenader. Du ska vara fysiskt stark.
Kunden är en ung tjej som är 20 år gammal. Hon har nedsatt förmåga att kommunicera, svårt att göra sig förstådd och förstå andra.
I arbetsuppgifterna ingår det att hjälpa och stödja henne i alla de situationer som hon befinner sig i under sitt liv, mat, medicin, hygien, klädnad, lek, träning, tröst, aktiviteter osv. Samvaro med övriga familjemedlemmar är en viktig del i hennes liv. Arbetet utgår från familjens bostad i Skärholmen.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Timvikarie sökes som främst kan arbeta mån-fre kl 09-17 och på helgen kl 08-18. Kan du inte dessa tider behöver du inte ansöka!
Det finns chans till fast schema så småningom.
Om arbetsgivaren
IGS Assistans är ett privat företag med över 20 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar alternativt beställ och få det snabbare via kivra.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Tim-lön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: selma.blomkvist@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SKÄRHOLMEN". Arbetsgivare IGS Assistans AB
(org.nr 556768-0318) Arbetsplats
Igs Assistans AB Jobbnummer
10004398