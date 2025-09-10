Personlig assistent aktiv rullstolsburen man
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Sandviken Visa alla undersköterskejobb i Sandviken
2025-09-10
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen i Sandviken
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället.
Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Omsorgsförvaltningen med cirka 1275 anställda omfattar fem verksamhetsområden. Dessa är ordinärt boende, särskilt boende, LSS och socialpsykiatri, HSL och korttidsboenden samt ledningsstöd.
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner
• semesterväxling
• årsarbetstid
• friskvårdsbidrag
• hälsofrämjande aktiviteter
• extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
• personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vi söker personliga assistenter till en yngre man boendes i Sandvikens kommun.
Som personlig assistent kommer du att vara en viktig del i denna killes vardag och stödja i aktiviteter som främjar ett självständigt och meningsfullt liv.
Han tycker om att vara aktiv, så du som söker behöver vara i bra fysisk form då det är ett aktivt arbete med en del tyngre moment.
Du får inte vara allergisk eller rädd för pälsdjur då katt finns i hemmet.
Tjänsterna är på ca 80% under varierad arbetstid (även helger).
Sammanfattningsvis är dina arbetsuppgifter att underlätta vardagen för denna person och vara dennes förlängda armar och ben med bland annat vardagliga sysslor, personlig hygien och aktiviteter.Kvalifikationer
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor, och om du har erfarenhet av att ha arbetat som personlig assistent tidigare är det meriterande.
Som person måste du vara empatisk, stabil och positiv. Du ska kunna jobba självständigt och vara lyhörd inför personens behov och personer i din omgivning. Du har god datorvana och kan dokumentera.
Körkort är ett krav då du kör killens bil till diverse aktiviteter så som träning, läkarbesök mm.
Meriterande om du har en genomförd gymnasial utbildning inom vård- och omsorg, men vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Den person som enligt LSS-lagen är berättigad till personlig assistans har ett stort självbestämmande i vilka som ska arbeta hos honom/henne. Det innebär att brukarens inflytande kommer avgöra vilka som slutligen kommer att anställas.
ÖVRIGT
I ditt arbete hos oss får du möta människor och uppleva glädjen i att göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre varje dag och gör Sandviken till en attraktiv plats att arbeta, leva och växa i. En plats där vi känner oss hemma och där det är enkelt att trivas mitt ibland natur, kultur, idrott och upplevelser.
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna vår webbplats https://sandviken.se/arbete-och-karriar
Vill du veta hur det är att bo och leva i Sandvikens kommun? Kontakta oss gärna på telefonnummer 026-24 24 32 så berättar vi mer!
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Sandvikens kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276480". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Anders Risén anders.risen@sandviken.se 026241991 Jobbnummer
9500951