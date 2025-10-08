Personlig assistent 80% till kille i Borlänge
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge
2025-10-08
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Har du humor och ser positivt på livet? Här har du chansen att jobba hos en störtskön kille!Publiceringsdatum2025-10-08Företaget
Jag är en glad kille som är 22 år och bor mellan Falun och Borlänge med min familj. På min fritid gillar jag bland annat matlagning, utflykter, dataspel och att bada.
Om dig
Jag söker dig som har livserfarenhet och är självgående.
Du har högt i tak och har en stor portion humor. Är du också motiverande, drivande i dig själv? Härligt - Då kan du passa bra!
Vi söker engagerade och lyhörda personer till vårt team. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att hjälpa kunden med praktiska saker i hemmet, vara socialt stöd vid olika aktiviteter och skapa trygghet genom närvaro. Arbetet anpassas efter kundens behov.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
Du har god svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av assistans eller vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav.
B-körkort
Ej pälsdjusallergi
Ej klorallergi, då bad förekommer.Om tjänsten
80% dag och dygn.
Tillträde omgående.
Bakgrundskontroll ingår i rekryteringsprocessen.
Vi rekryterar löpande, så sök idag!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9546635