Personlig assistent 75% + timvikarier till kvinna i Vännäs
Aktiv Assistans Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vännäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vännäs
2026-02-27
, Bjurholm
, Umeå
, Vindeln
, Nordmaling
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aktiv Assistans Norr AB i Vännäs
, Umeå
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Godhjärtad person sökes i Vännäs närområde. Ålder eller tidigare erfarenhet att jobba som personlig assistent spelar ingen roll utan viktigare är din personlighet. Utbildning ingår. På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund strax utanför Vännäs. Tjänsten är på cirka 75% och arbetstiderna är främst förlagda till vardagar kl. 09.45-17.00, med arbete under helger endast i undantagsfall. Tjänsten är tidsbegränsad Maj - November, med eventuell möjlighet till förlängning. Vi söker även timvikarier.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion under slutet av april.
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 50-årsåldern som bor med sin make strax utanför Vännäs. Du får gärna dela intresse för matlagning och att pyssla lite med växter. Att kunna le även när livet känns svårt. På grund av en hjärnskada behöver hon stöd i sin vardag, och vi söker dig som vill arbeta som hennes personliga assistent och göra skillnad i hennes liv.Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Vardagliga hushållssysslor
Personlig omvårdnad
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är en lugn och trygg person med förmåga att ta egna initiativ. Du är ansvarstagande, omtänksam och har en lyhörd inställning. Vi uppskattar också din förmåga att sprida glädje och hitta stunder av skratt, även när livet utmanar. Vidare önskar kunden kvinnliga sökanden.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i svenska språket
Körkort och tillgång till bil (kund bor några kilometer utanför Vännäs tätort)
Du är rökfri
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent/annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidareanställning 75% + 1-2 st timvikarier
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7306319-1866111". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
(org.nr 556679-3427), https://aktiviaassistans.teamtailor.com
911 30 (visa karta
)
911 30 VÄNNÄS Arbetsplats
Aktiv Assistans Jobbnummer
9768476