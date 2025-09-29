Personlig assistent 75% + timvikarie
Om jobbet
En man i övre medelåldern behöver hjälp med vanligt förekommande arbetsuppgifter i vardagen som ledsagning, påklädning, matlagning, förflyttningar, aktiviteter, hygien, träning och städ mm.
Brukaren har ett intresse för kultur, samhälle, natur, resor och matlagning mm.
Arbetet är fördelat på två 12 timmars skift dygnet runt med vaken natt från kl 07-19 respektive kl 19-07.
Tjänsten på 75% som personlig assistent är på en egen schemarad är från och med 7 oktober och innehåller också 4 träningspass varannan vecka kl 12-15.
Arbetet är varierat med lugna dagar i hemmet och andra dagar med aktiviteter.
Det förekommer även resor i arbetet, en del tunga lyft och fysiskt krävande arbetsmoment emellanåt.
Tillgång till eget rum och arbetet kan kombineras med exempelvis studier på distans som inte kräver obligatorisk närvaro.
Timvikariat som personlig assistent är från och med nu och framåt
Som timvikarie kommer du att erbjudas arbetspass med både lång och kort framförhållning.
Erfarenhet som personlig assistent är en fördel men inget krav.
Däremot ser vi gärna att du har en passion för att hjälpa andra och ett gott hjärta.
Har du möjlighet till att följa med på resor och tillgång till körkort så är det ytterligare ett plus. Vill du känna att du gör ett arbete som gör skillnad och betyder något så är det här något för dig.
Skicka ditt CV tillsammans med ditt personliga brev där du berättar mer om dig själv. Vi ser också gärna att du kan lämna några referenser.
Fungerar samarbetet bra som timvikarie så finns det chans till en fast anställning med en egen schemarad längre fram Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
