Personlig assistent 75 % - möjlighet till heltid | Start 1 april
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värnamo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värnamo
2026-03-30
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Värnamo
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en man som lever med MS och behöver stöd i sin vardag. Här får du ett meningsfullt, varierande och aktivt arbete där du gör stor skillnad i en annan människas liv.
Tjänsten är på 75 % med möjlighet till heltid för rätt person. Start 1 april eller enligt överenskommelse. Upplärning/introduktion kan komma att ske tidigare enligt överenskommelse.
Om rollen:
Som personlig assistent arbetar du nära kunden och är ett viktigt stöd i både vardag och aktiviteter. Ditt arbete bidrar till att kunden kan leva ett aktivt liv och fortsätta med både arbete och fritidsintressen.
Du följer med kunden till hans arbete under dagarna och stöttar honom i olika moment i vardagen.
Arbetsuppgifterna kan bland annat vara:
Stretch och fysisk träning
Personlig hygien och omvårdnad
Förflyttningar med hjälpmedel
Handräckning
Mat och måltidsstöd
Följa med till arbete och aktiviteter
Kunden tränar regelbundet på rehabiliteringsbad, där ett träningsprogram genomförs i bassäng. Vattnet är djupt och därför behöver assistenten som arbetar vara över 180 cm lång för att kunna arbeta säkert i vattnet.
Kunden är kristen och går regelbundet till kyrkan, och du som assistent behöver därför vara bekväm med att följa med till kyrkobesök.
Katt finns i hemmet och du kan därför inte vara pälsdjurs allergiker.
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Vardagar: 05:30 - 17:30
Lördag: 07:30 - 18:30
Söndag: 07:30 - 14:00
Schema planeras i samråd.
Vem vi söker:
Som personlig assistent hos denna kund behöver du kunna ha många bollar i luften, samtidigt som du är strukturerad, noggrann och anpassningsbar i din yrkesroll.
Kommunikation är A och O för ett fungerande samarbete mellan kund och assistent. Du är uppmärksam och lyhörd, och visar respekt för både kundens familjeliv och yrkesliv.
I rollen fungerar du som kundens armar och ben, och därför är det viktigt att du trivs med ett fysiskt arbete. Personlig omvårdnad, fysisk träning och förflyttningar är dagligt förekommande.
Vi ser därför gärna att du har god fysik.

Kvalifikationer
Du är över 180 cm lång (på grund av arbete i bassäng)
Körkort och tillgång till bil krävs för att ta dig till arbetsplatsen
Rökfri
Meriterande
Erfarenhet som personlig assistent
Erfarenhet inom vård och omsorg
Personlig lämplighet är dock det viktigaste.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet till heltid
Ett arbete där du verkligen gör skillnad i en annan människas livSå ansöker du
Skicka din ansökan med en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Urval sker löpande.
Start: 1 april eller enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20

Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Angelica Soylu angelica.soylu@friab.se 0702178253 Jobbnummer
9828860