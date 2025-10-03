Personlig assistent, 70% oktober
Ta-Verens Assistans & Ekonomi AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika
2025-10-03
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
, Gagnef
, Heby
, Gävle
Ta-verens assistans & ekonomi AB är ett ekonomi- och assistansföretag. Vi jobbar främst med att hjälpa funktionshindrade människor med assistans men utför även tjänster åt andra företag inom ekonomi. Våra värdegrunder är livskvalitet, respekt och värdighet. vår målsättning är att kunden ska få den hjälp han/hon behöver för att leva ett så värdefullt liv som möjligt.
Vi söker nu en vikarie som vill jobba på schema 70% i oktober. För den som är flexibel finns möjlighet till att vara behovsvikarie före och efter vikariatet och det finns även möjlighet att vikariatet förlängs.
Kunden är en man i 60-årsåldern med fysisk funktionsnedsättning. Kunden är halvsidesförlamad och har även tappat talförmågan och kommunicerar via taldator men är aktiv och tycker om att vara ute på loppisar. Som personlig assistent hos honom kommer du att vara till hjälp med det han inte klarar av själv i vardagen såsom hushållssysslor, hygien osv.
Kunden har dubbel assistans varje dag mellan 07:30-18:05, därav ensamarbete mellan 18:05-07:30. För att passa in på denna arbetsplatsen krävs det att du kan stå på dig och följa rutiner, ha tålamod, är lyhörd, empatisk, flexibel, respektfull och har en god kommunikation med både brukaren och kollegor.
Arbetstider:
Dygn 07:30-07:30 (med sovande jour 5,5h 02:00-07:30)
Dag 07:30-18:05
Vi värdesätter dig som har stor flexibilitet vad gäller arbetstid. För den som är flexibel finns goda möjligheter till mer arbetstid.
Du som söker ska ha erfarenhet av personlig assistans/vård och omsorg. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och urvalsprocessen sker löpande och mer information fås vid en eventuell intervju.
MÄRK DIN ANSÖKAN MED "LUDVIKA"
Lön: Timlön + ob tillägg enligt avtal
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: malin@ta-verens.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ludvika". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556637-5795), http://www.ta-verens.se
771 30 LUDVIKA Jobbnummer
