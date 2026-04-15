Personlig assistent 50 % till 5-årig kille - Trollhättan
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trollhättan Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trollhättan
2026-04-15
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en personlig assistent till en pigg, glad och aktiv femårig kille som bor med sin familj i villa strax utanför Trollhättan.Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Arbetstiden är förlagd vardagar morgon/förmiddag enligt ett rullande schema.
Tjänsten är på 50 % och inleds som timanställning, med möjlighet att övergå i en visstidsanställning så länge uppdraget varar - förutsatt att du och familjen trivs tillsammans.
Om barnet
Killen har trakeostomi (trach), PEG och fler medicinska behov. Han har ingen verbal kommunikation, vilket innebär att du som assistent tolkar honom för omgivningen. Han är aktiv och tycker om när det händer saker omkring honom.
Vi söker dig som:
• Är positiv, trygg och har stort tålamod
• Talar och förstår svenska obehindrat (krav)
• Gärna har erfarenhet av arbete med barn
• Har erfarenhet av trach och/eller medicinsk omvårdnad (meriterande)
• Har kunskap om teckenstöd eller TAKK (meriterande)
• Har körkort och tillgång till bil (en fördel då bussförbindelserna är begränsade)Övrig information
För att arbeta med barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via Polisen:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Har du Kivra kan du få utdraget direkt till din digitala brevlåda.
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi
, https://www.gil.se/jobba/
Mölndalsvägen 30B (visa karta
)
400 22 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
GIL Kontakt
Rekryteringsansvarig
Jenny Segrén 031-636489 Jobbnummer
9854961