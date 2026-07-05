Personlig assistent 4 tjänster
Awilja Management AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eda Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eda
2026-07-05
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Awilja management AB personlig assistans och hemservice söker personal inom personlig assistans till schemarader hos en manlig kund med personlig assistans över dygnet. Jour ingår.
Vi söker dig som har vana från att arbeta som personlig assistent
Du som söker ska vara noggrann i ditt arbete, ha ett bra bemötande samt vara flexibel och ha erfarenhet inom yrkesområdet. God samarbetsförmåga med kund, kollegor och arbetsledning är ett krav
Du kommer arbete som timanställd på schemarad, dagpass, kväll och nattpass (jour)
Anställningen gäller så länge uppdraget varar
Arbetsplatsen är hos kund i Eda kommun
Krav på god svenska i tal och skrift.
Krav på körkort och egen bil
Tillträde 1 augusti-26
Ansökan ska innehålla Personligt brev och CV samt referenser Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: ingrid@awilja.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Awilja Management AB
(org.nr 556872-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eda/Charlottenberg Kontakt
Ingrid Hildén ingrid@awilja.se 070-3261768 Jobbnummer
9992772