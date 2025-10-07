Personlig assistent 30% till kvinna i Göteborg
2025-10-07
Vi söker en engagerad och empatisk person som kan vara en hjälpande hand till en rullstolsburen individ. Vårt team fokuserar på att främja livskvalitet och självständighet för våra kunder, och vi letar efter dig som delar denna vision.

Företaget
Jag är en levnadsglad kvinna på 45 år som söker en assistent. Jag bor med mina två katter och min sambo nära Slottskogen i Göteborg.
Jag har en muskelsjukdom och använder rullstol.
Jag behöver hjälp med det mesta i min vardag, vilket bland annat innebär att hjälpa till i hemmet med allt från matlagning, städning, påklädning med mera och även att följa med på aktiviteter utanför hemmet. I dagsläget jobbar jag som medicinsk sekreterare på 50 %.
Jag älskar att laga mat och det är ett plus om du också gör det. Jag är social och har en stor umgängeskrets, och träffar ofta min familj.
Om dig
Jag söker dig kvinna mellan 28-47 år som är lyhörd, handlingskraftig, med skinn på näsan och som på något sätt har jobbat med människor i liknande situation förut. Jag ser gärna att du är händig och kan laga mat. Du får gärna ha erfarenhet av arbete som assistent sedan tidigare men det är inget krav. Jag har egen bil och körkort, kör oftast min bil själv men behöver hjälp med att köra bilen ibland så därför behöver du ha körkort. Jag är inte intresserad av en lång meritlista utan stor vikt läggs vid personkemi. Dina arbetsuppgifter
Stödja kunden i dagliga aktiviteter och främja en meningsfull vardag.
Hjälpa till med personlig hygien och vid förflyttningar.
Hantera hushållsgöromål såsom städning och tvätt.
Delta i sociala aktiviteter och resor med kunden.
Kvalifikationer och Erfarenhet
Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande.
B-körkort krävs och du måste vara rökfri.
God kommunikationsförmåga och social kompetens.
Flexibel och anpassningsbar i olika situationer och miljöer.
Arbetstider
Tjänsten är förlagd onsdag, torsdag och varannan fredag ca 30%.
Lön och Förmåner
Timlön enligt överenskommelse och ersättning enligt kollektivavtal.
Ansökan och Tillträde
Tillträde sker när vi hittat rätt kandidat, så skicka in din ansökan snarast möjligt då intervjuer sker löpande.
Vänligen observera att bakgrundskontroller genomförs på slutkandidater.
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://www.hederaassistans.se Arbetsplats
Hedera Assistans Kontakt
Tony Westerlund tony.westerlund@hederaassistans.se 023-7022719 Jobbnummer
9544465