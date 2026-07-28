Personlig assistent
Js Assistanskonsult AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-28
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Hej!
Vi på JS Assistans söker kvinnliga vikarier till en kvinnlig brukare i centrala Hudiksvall. Vi ser gärna att du har lite erfarenhet inom vård och omsorg.
Vår brukare sitter i permobil och behöver hjälp med personlig hygien, taklyft och vissa andra saker i vardagen. Hon är fullt talbar och vill gärna vara så självständig som möjligt.
Hon är en social person med mycket humor och tycker om att hitta på saker, som att gå på hockey, gå på stan, shoppa eller ta en fika. Hon går även på kör i kyrkan.
Vi söker dig som har barnasinnet kvar, tycker om att hitta på saker och har humor, men som också kan säga till när det behövs.
Vi jobbar dygnet runt och ser gärna att du har möjlighet att hoppa in med kort varsel.
Låter det intressant? Hör gärna av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: hudiksvall@jsassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare JS Assistanskonsult AB
(org.nr 556745-6685), https://www.jsassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvall Jobbnummer
10013682