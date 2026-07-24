Personlig Assistent
Linen Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungsbacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungsbacka
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Personlig assistent sökes – bli en del av ett lag där humor och livsglädje står i centrum!Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en 53-årig man med ett stort hjärta, ett ännu större sinne för humor och en livsglädje som smittar av sig. För honom är livet till för att levas fullt ut – och om du frågar vad som ligger allra närmast hjärtat är svaret enkelt: IFK Göteborg. Är du fotbollsintresserad är det ett stort plus, och håller du dessutom på Blåvitt har du redan en perfekt isbrytare!
Som personlig assistent blir du en viktig del av kundens vardag. Du hjälper till med allt från personlig omvårdnad och hygien till måltider, förflyttningar och andra vardagliga sysslor. Assistansen bedrivs dygnets alla timmar och arbetspassen omfattar bland annat dygnspass enligt schema.Dina arbetsuppgifter
I rollen som personlig assistent finns du vid kundens sida genom hela dagen och stöttar honom utifrån hans behov och önskemål. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och hygien.
Hjälp vid måltider.
Stöd vid förflyttningar och andra vardagliga moment.
Att följa med på aktiviteter och skapa en innehållsrik vardag.
Att vara en coach och hejarklack vid träning och andra utmaningar.
Det här uppdraget handlar om så mycket mer än praktisk hjälp. Tillsammans skapar ni dagar fyllda av glädje, skratt och upplevelser. Här är det ofta bara fantasin som sätter gränser.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har nära till skratt och som gärna bjuder på dig själv. Du är trygg i din roll, har lite skinn på näsan och vågar utmana kunden på ett positivt och respektfullt sätt. Du förstår vikten av ett gott samspel och ser humor som en naturlig del av vardagen.
Vi tror att du:
Har ett varmt bemötande och ett stort hjärta.
Är lyhörd, trygg och ansvarstagande.
Har humor och uppskattar en arbetsdag där glädje står i fokus.
Kan motivera, inspirera och peppa kunden i vardagen.
Gärna har ett intresse för fotboll – och kanske till och med hejar på IFK Göteborg.
Vi ser gärna manliga sökande till tjänsten då kunden har uttryckt detta önskemål. Samtidigt vill vi betona att personkemi, engagemang och lämplighet alltid är det som väger tyngst, och därför välkomnar vi ansökningar från alla som tror att de är rätt person för uppdraget.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett arbete där du verkligen gör skillnad – varje dag. Du blir en del av en vardag där humor, gemenskap och mänsklig värme står i centrum.
Vi kan lova dig många skratt, spännande samtal och ett uppdrag där ingen dag behöver vara den andra lik. Här finns utrymme för kreativitet, spontanitet och glädje – och tillsammans skapar ni en vardag fylld av livskvalitet.
Låter det som ett uppdrag för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Via mail med CV och personligt brev.
E-post: sara@linenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA Kungsbacka". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linen Assistans AB
(org.nr 559189-5668)
439 54 ÅSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linen Assistans Jobbnummer
10011355