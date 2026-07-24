Personlig assistent
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nybro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nybro
2026-07-24
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Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.
Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.
Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."
På nybro.se kan du bland annat läsa om hur det är att jobba i Nybro kommun och ta del av vilka förmåner vi erbjuder våra medarbetare:https://nybro.se/jobb-foretagande/nybro-kommun-som-arbetsgivare/
Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för insatser enligt SoL och LSS som omfattas av individ- och familjeomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Kommunmedborgare som är i behov av socialtjänstens insatser kan erhålla råd, stöd och bistånd. I de flesta fall ges vårt bistånd och våra insatser efter en individuell bedömning som del av vår myndighetsutövning. Vi har ambitionen att de insatser vi ger ska leda till självständighet.
Verksamheten fokuserar på insatser till barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering och integration.
Personlig assistent till brukare med dubbelbemanning i centrala Nybro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utgår från brukarens behov och genomförandeplan och kan innebära vård- och omsorgsuppgifter såsom stöd vid personlig hygien, förflyttningar, delegerade sjukvårdsuppgifter, hjälp och stöd med hushållssysslor samt sociala insatser.
Arbetspassen förlagda dag/kväll och varannan helg.Kvalifikationer
Vård- och omsorgsutbildning, barn och fritidsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig är meriterande.
Erfarenhet av trakeostomi och sond är meriterande.
Vid anställning krävs uppvisande av utdrag från belastningsregister.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 119". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nybro Kommun
(org.nr 212000-0753)
382 80 NYBRO Arbetsplats
Nybro kommun, Individ- och familjeförvaltningen, Funktionsstöd Kontakt
Kommunals expedition +46104428461 Jobbnummer
10011166