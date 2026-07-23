Personlig assistent
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundsvall
2026-07-23
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Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället – att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en drivande kraft inom digital utveckling och artificiell intelligens och tillsammans skapar vi smarta lösningar för Sundsvallsborna idag och i framtiden.
Vi står inför stora omställningar för att möta medborgares behov på sikt - vill du vara med på den resan?
Din nya arbetsplats
Vi söker personlig assistent till stöd och omsorg.
Så här bidrar du i rollen som personlig assistent
Hos denna kvinna får du som assistent göra många olika saker eftersom brukare är rörelsehindrad i större delen av kroppen. Du behöver hjälpa till med förflyttningar, matintag och hygien liksom köra en handikappbuss så att hon kan ta sig till vänner och aktiviteter m.m. Då hon är mycket skör behöver du vara mycket noggrann och försiktig. Du behöver kunna läsa hennes subtila signaler då kommunikationen är begränsad. Hon är också i behov av ett antal maskiner såsom hostmaskin och respirator, har trach och golvlyft. Dessa och fler får du lära dig att använda självständigt. Vissa sjukvårdande arbetsuppgifter ingår. Arbetstider är varierande. Dag/kväll och vaken natt samt helgtjänstgöring förekommer.
Din kompetens och erfarenhet
Här söker vi dig som är kvinna med livs- och arbetslivserfarenhet. Som person är du noggrann, empatisk, lyhörd och ansvarsfull. Det är viktigt att du själv kan se vad som behöver göras och ta egna initiativ då brukare har begränsad kommunikation. Eftersom arbetet kräver att du kan läsa och få muntliga avancerade instruktioner behöver du behärska svenska obehindrat i tal och skrift. B Körkort är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av trach, respirator och andra maskiner som t.ex. lyft och
hostmaskin. Arbetsgivaren ser det som meriterande om du är utbildad undersköterska eller har likvärdig vårdutbildning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker löpande. Intervjuer kan förekomma innan sista ansökningsdag, så du är välkommen med din ansökan redan idag.
Provanställning kan bli aktuellt.
Bra att veta
Lön: Månadslön/timlön Individuell och differentierad lönesättning tillämpas
Villkor: Löneersättningar utöver månadslönen följer tillämpligt kollektivavtal. Centrala kollektivavtal finns på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida, www.skr.se
Kollektivavtal: HÖK AB
Förmåner: För mer information om förmåner och villkor inom Sundsvalls kommunen: https://sundsvall.se/kommun/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/kommunen-som-arbetsgivare/formaner?ae=förmÃ¥ner
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst//
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls Kommun
(org.nr 212000-2411), http://sundsvall.varbi.com
Norrmalmsgatan 4 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Linda Andersson 060191413 Jobbnummer
10010248