Personlig assistent
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Motala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Motala
2026-07-22
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Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Utförare LSS och socialpsykiatri med drygt 350 tillsvidareanställda är en utförarverksamhet riktad till barn, ungdomar och vuxna. Vi styrs bl.a. av LSS, SoL och HSL och har verkställighetsansvar för insatser reglerade av dessa lagar. Verksamheten genomsyras av att vi sätter individen i centrum och att vi samverkar för att kunna tillgodose individens behov. Verksamheten har ett stort kundfokus, god serviceanda och ger förutsättningar för ett gränsöverskridande arbete som är både inspirerande och kompetensutvecklande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vi söker en ansvarstagande och engagerad medarbetare som vill arbeta med att ge individuellt anpassat hjälp till en brukare i det dagliga livet. Tjänsten innebär att vara ett stöd i samtliga aktiviteter i det dagliga livet (ADL) och att bidra till en trygg, strukturerad och meningsfull vardag.
Arbetstiden är förlagd till dygnspass, vilket innebär att du arbetar sammanhängande pass med jour/vila enligt gällande schema.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår det att ge brukaren ett komplett hjälpbehov då brukaren behöver hjälp med allt i sin dagliga livsföring.
• Ge stöd vid personlig omvårdnad och hygien.
• Hjälpa till med matlagning, inköp, tvätt, städning och övriga hushållssysslor.
• Motivera och stötta brukaren i vardagliga aktiviteter och sysselsättning.
• Arbeta aktivt för att skapa och upprätthålla en tydlig struktur och förutsägbarhet i vardagen.
• Använda pedagogiska och motiverande arbetssätt utifrån brukarens individuella behov.
• Samarbeta med övriga personer kring brukaren för att säkerställa ett tryggt och kvalitativt stöd.
Vi söker dig som
• Är självgående, initiativtagande och ansvarstagande.
• Har god samarbetsförmåga och samtidigt kan arbeta självständigt.
• Är flexibel och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån brukarens dagsform och behov.
• Har arbets- och livserfarenhet och ett lugnt, tryggt och respektfullt bemötande.
• Har mycket god kunskap om autism och en förståelse för hur diagnosen kan påverka vardagen.
• Har erfarenhet av eller kunskap om pedagogiska och motiverande arbetssätt, såsom lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik eller andra individanpassade metoder.
• Förstår vikten av struktur, förutsägbarhet och kontinuitet för att skapa trygghet och delaktighet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du är empatisk, lugn, lyhörd, tålmodig och har förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du har ett genuint intresse av att stötta människor till ökad självständighet och delaktighet utifrån deras egna förutsättningar.
Om du känner igen dig i beskrivningen och vill arbeta i en meningsfull verksamhet där du gör verklig skillnad i en människas vardag ser vi fram emot din ansökan.Övrig information
Arbetstider enligt schema, dag/kväll/helg/natt/ (diskuteras vidare vid intervju).
Tjänstens omfattning och tillträde enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Krav gymnasieutbildning.
Meriterande med utbildning som undersköterska eller barnskötare.
Meriterande personliga kompetenser:
Du följer uppsatta mål, sätter upp egna, arbetare mot dem och fokuserar på resultat. Du styrds av mål- och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Du förändrar din inriktning när målen ändrar sig.
Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Du är trygg i dig själv, står upp för dina åsikter och har mod att säga ifrån vid behov. Du har förmågan att skilja på sak och person och kan känna dig säker även i osäkra sammanhang.
Du har lätt för att sätta sig in i andras situation. Du lyssnar, förstår och visar hänsyn. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Du har förmågan att förstå olika aspekter av ett problem och kan hitta ideala lösningar på ett effektivt sätt. Du löser problem utan att missa de långsiktiga strategierna. Du ser logik och samband i komplex information eller miljö.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Du har lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Du ser möjligheter i ändringar och kan också ändra ditt synsätt och förhållningsätt.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Omgående.
Arbetstid: Dag/kväll/jour
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336817". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala Kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Arbetsplats
Motala kommun, Utförare LSS och socialpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Martina Haglund martina.haglund@motala.se +46141225148 Jobbnummer
10009528