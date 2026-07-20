Personlig assistent
Osby kommun, Hälsa och Omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Osby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Osby
2026-07-20
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
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Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Vi söker en personlig assistent till en man i 25-års åldern. Personalgruppen består av fyra medarbetare, som tillsammans ansvarar för att ge en god och trygg omsorg samt att planera för och genomföra aktiviteter.
Du som söker skall vara intresserad av att arbeta med personer som har funktionsvariationer. I vårt arbetssätt utgår vi ifrån ett lågaffektivt förhållningssätt.
Tjänsten är ett vikariat och anställningsformen är PAN-anställning på ca 95%. Du behöver kunna arbeta självständigt då mycket ensamarbete förekommer, arbetstiden är förlag som hela dygn med sovande jour, vardag som helg. Omvårdnad ingår i arbetsuppgifterna.
Regelbunden dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter enligt kommunens riktlinjer.
Brukaren har tillgång till egen bil och körkort är ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som är van att arbeta självständigt, stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet, då personkemin är avgörande för att få ett bra samarbete och bygga en god relation med brukaren och dess anhöriga.
Det är meriterande om du är utbildad inom följande:
Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, Omvårdnadsprogrammet med specialisering inom programfördjupning "funktionsnedsättning", personlig assistent-utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övrigt meriterande:
Utbildad fritidspedagog, fritidsledare, socialpedagog eller annan pedagogisk utbildning.
Du ska ha goda grundläggande IT-kunskaper.
Vi fäster stor vikt vid dina erfarenheter av att arbeta med personer med funktionsvariationer
Vidare har du bra samarbetsförmåga, ett positivt förhållningssätt och gott bemötande. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift.
Körkort är ett krav.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-10-01 , upphör: 2027-08-31 .
Det finns möjlighet att kombinera arbetet med att vara deltidsbrandman. Bedömning görs utifrån verksamhetens behov
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till anställningsintervju innan ansökningstiden har gått ut. Vi ber dig därför att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi eftersträvar öppenhet kring lön. Du kan ta del av aktuell lönestatistik för tjänsten via Osby kommuns hemsida: https://www.osby.se/naringsliv--jobb/jobba-hos-oss/lonestatistik-osby-kommun.html
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "120/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby Kommun
(org.nr 212000-0902)
Osby kommun (visa karta
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283 80 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Osby kommun, Hälsa och Omsorg Kontakt
Enhetschef LSS
Jane Svensson jane.svensson@osby.se +46479528208 Jobbnummer
10007761