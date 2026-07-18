Personlig assistent
Kronan Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svalöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svalöv
2026-07-18
, Kävlinge
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Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade).
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer.
Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande.
Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras.
Vi söker en lyhörd och empatisk person som kan hjälpa en man i 50 års åldern i hans vardag och hem. Är du påhittig och kreativ så underlättar det arbetet.
Vi är ett team men arbetet utförs själv och kräver därför att du är ansvarsfull.
Du får inskolning innan tjänsten startar så speciella utbildningar krävs inte för arbetet.
Du arbetar i kundens hem och detta ligger på landet utanför Svalöv. Vi har rökfri arbetstid.
Körkort och bil krävs inte för arbetet men underlättar för att ta sig till arbetsplatsen. Lokaltrafik finns men är ca 1,5 km bort.
Arbetstiden är 8.00-8.00 och man jobbar dygn.
Det är jourtid mellan 22.15 - 06.00
Tjänsten startar på 4 dygn i månaden och för rätt person kan den eventuellt bli större.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut.
Start: 15 aug
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
endast mail
E-post: info@kronanassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Svalöv". Arbetsgivare Kronan Assistans Aktiebolag
(org.nr 556949-7661) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kronan Assistans AB Jobbnummer
10005899