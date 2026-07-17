Personlig assistent
Håbo Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Håbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Håbo
2026-07-17
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Håbo kommun söker kvinnliga personliga assistenter till en ung kvinna i Bålsta.
Anställningens omfattning är flexibel utifrån dina önskemål, 50-100%
Den schemalagda arbetstiden är även den flexibel inom ramen för behovet som sträcker sig över hela dygnet inkluderat helg. Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med att ge omfattande omsorgs och stödbehov. Assistansen omfattar hjälp med samtliga grundläggande och personliga behov under dygnets alla timmar. Det är viktigt att du i ditt arbete har ett fokus på delaktighet, kommunikation och en meningsfull vardag med kvinnans behov i centrum.Kvalifikationer
Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande är meriterande men inget krav.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande.
Erfarenhet från arbete med trakeostomi och andningshjälpmedel är meriterande.
Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som
Du behöver vara lyhörd, hjälpsam och flexibel där brukarens välmående och bästa är i fokus - alltid.
Du skall vara självständig men tycka om att arbeta i team då delar av dygnet är bemannat med fler än en assistent.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du går vidare och är aktuell för anställning behöver du lämna in ett utdrag från belastnings- och misstankeregistret.
Är du undersköterska ber vi dig ta med ditt bevis om skyddad yrkestitel till intervjun.
I denna anställning tillämpas 6 månaders provanställning.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Håbo Kommun
(org.nr 212000-0241), https://www.habo.se/naringsliv-och-arbete/lediga-jobb.html
Centrumleden 1 (visa karta
)
746 80 BÅLSTA Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avdelningen för hemtjänst och pers assistans Kontakt
Anna Fransson anna.fransson@habo.se 0171-52501 Jobbnummer
10005766