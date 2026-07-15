Personlig assistent
Kils kommun, Arbete och individ / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kil Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kil
2026-07-15
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kils kommun, Arbete och individ i Kil
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil – på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
I sektor Arbete och individ organiseras individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad, funktionsstöd, integration och vuxenutbildning.Publiceringsdatum2026-07-15Beskrivning
Personlig assistent till kvinna i 30-årsåldern
Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande personlig assistent till en kvinna i 30-årsåldern. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och skapa förutsättningar för en trygg, meningsfull och självständig tillvaro utifrån brukarens individuella behov och önskemål.
Som personlig assistent är du ett stöd i både vardagliga aktiviteter och sociala sammanhang. En viktig del av uppdraget är att arbeta utifrån tydliga rutiner och strukturer som bidrar till förutsägbarhet och trygghet. Du behöver vara lugn, lyhörd och ha förmåga att anpassa ditt stöd efter situation och dagsform.
I arbetet används bildstöd och visuella hjälpmedel som ett naturligt verktyg för kommunikation, planering och genomförande av aktiviteter. Det är därför viktigt att du är bekväm med att arbeta pedagogiskt och följa de metoder och strategier som finns kring brukaren.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta hos oss innebär att stödja våra kunder att strukturera vardagen exempelvis genom handlingslistor och individuella scheman. Ni gör det tillsammans och till er hjälp har ni kognitiva hjälpmedel som bilder.
Din arbetsdag innehåller både vardagliga som mer festliga sysslor , exempelvis följa med våra kunder på deras arbetsplats, resor, träning, frisör, dans, bio, restaurang.
Andra arbetsuppgifter är att stötta vid hushållsuppgifter, stöd med mediciner och teknisk medicinsk utrustning samt med personlig hygienKvalifikationer
Examen från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet, behandlingsassistent, personlig assistent, pedagogiskt förhållningssätt eller annan utbildning som prövas likvärdig.
Du som söker bör ha erfarenhet av arbete inom området autism.Du behöver vara minst 18 år, ha körkort B manuell, kunna arbeta på alla tider av dygnet.
Före anställning kommer vi begära ett utdrag från belastningsregistret.Anställningsvillkor
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kils Kommun
(org.nr 212000-1751), https://www.kil.se/jobb
Box 88 (visa karta
)
665 23 KIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kils kommun, Arbete och individ Kontakt
Katarina Aronsson katarina.aronsson@kil.se 0554-19981 Jobbnummer
10003774