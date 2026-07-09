Personlig Assistent
S.H.I.R.A. AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollefteå
2026-07-09
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Om jobbet
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro?
I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter våra grundstenar:
SHIRA – Själ, Hjärta, Integritet, Respekt och Ansvar
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer.
Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ samt ser vad som behövs göras.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en glad kille
gärna erfarenhet av liknande arbete, fördel autism
är glad, energisk, nyfiken, men även ha ett lugn
har intresse att var ute i naturen
Vi söker vikarier till en kille på 20 år
Du erbjuds att jobba i hans hem med bla hygien, matlagning, handling, tvätt, städ, träning och stretching, och ibland besök till habilitering, läkare o tandläkare.
Han gillar att vara ute i friska luften så man gör gemensamma promenader i närområdet. Grilla eller packa med sig en picknickkorg uppskattas högt.
Måendet kan variera från dag till dag så vissa dagar är fulla av uppdrag o vissa mycket lugnare. Så det är något man behöver kunna läsa/känna av.
Uppdragsgivarens mående är varierande och Du måste kunna ställa om efter detta, då han är väldigt känslig för stresspåslag.
OBS! Vi söker folk i Sollefteåtrakten!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Endast mail
E-post: anneli@shira.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timanställning Långsele". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare S.H.I.R.A. AB
(org.nr 556929-3730)
Långsele (visa karta
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882 30 LÅNGSELE Arbetsplats
S H i R A AB Jobbnummer
9998790