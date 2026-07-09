Personlig assistent
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-07-09
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Nu söker vi en Personlig assistent som vill arbeta hos en glad kille i Almunge.Publiceringsdatum2026-07-09Företaget
Han är vuxen, men är som ett barn i sinnet.
Han har Cerebral pares och utvecklingsstörning och behöver hjälp med allt i den dagliga livsföringen. Bland annat att du hjälper till med av- och påklädning, personlig hygien, intag av måltider, både med mat och ibland sondmatning. Även att följa med på olika fritidsaktiviteter.
Gillar människor, uppskattar skratt och musik.
Talar inte verbalt, men visar med sitt kroppsspråk hur han mår och vad han vill.
Om jobbet:
Vi söker timvikarier med start omgående och efter sommaren även en vikarietjänst på 65% under en längre föräldraledighet.
Arbetsplatsen är i hans egna hem, i ett hus i Almunge. Bra bussförbindelse finns från Uppsala.
Arbetstiderna är 15:30-08:00 på vardagar och 10.00-10.00 på helger, väntetid förekommer på natten.
Om dig:
För att trivas i rollen som personlig assistent hos oss ser vi att du är en person som jobbar med hjärtat och ett stort engagemang i det du gör. Du är även närvarande, flexibel och noggrann i din personlighet och person.
Att du är en lugn och trygg person med ett eget driv.
Ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
Har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste.
Utdrag från belastningsregistret kommer att ske innan anställning kan påbörja så det är bra om du har ett aktuellt belastningsregister redo.
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan.
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
755 91 UPPSALA Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9998710