Personlig assistent
Robertsfors kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Robertsfors Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Robertsfors
2026-07-09
, Umeå
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Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.
Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.
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Beskrivning av verksamheten
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära en annan människa och göra verklig skillnad i vardagen. Som personlig assistent erbjuds du ett självständigt och omväxlande arbete där trygghet, respekt och ett professionellt bemötande står i fokus.
Tjänsten kombinerar ett långsiktigt assistansuppdrag med arbete i vår bemanningspool, vilket ger både kontinuitet och variation i arbetsvardagen. Cirka 60–75 procent av arbetstiden är förlagd till ett personligt assistansuppdrag, medan resterande tid planeras utifrån verksamhetens behov inom Sociala sektorns verksamheter.
Personlig assistans utgår från den enskildes självbestämmande och inflytande. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och brukarens önskemål vid rekryteringen.
Ditt uppdrag
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd utifrån den enskildes behov och beslut om personlig assistans.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat stöd i den dagliga livsföringen, personlig omvårdnad, måltid, stöd vid förflyttningar, kommunikation, aktiviteter och social delaktighet.
Du arbetar utifrån en genomförandeplan, fastställda rutiner och gällande lagstiftning samt dokumenterar och samverkar med kollegor och andra berörda professioner för att säkerställa en trygg och kvalitativ assistans.
Din kompetens och erfarenhetPubliceringsdatum2026-07-09Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
God datorvana.
Meriterande
Vård- och omsorgsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Erfarenhet av arbete inom funktionshinderomsorgen
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag
Erfarenhet av dokumentation
B-körkort
Är det här du?
Som personlig assistent hos oss arbetar du självgående och tar ansvar för att planera och genomföra ditt arbete utifrån den enskildes behov och önskemål. Du är flexibel och kan anpassa dig när förutsättningar förändras, samtidigt som du skapar trygghet och kontinuitet i vardagen.
Du har en god empatisk förmåga och möter varje person med respekt, lyhördhet och förståelse. Samtidigt har du ett gott omdöme och kan göra väl avvägda bedömningar i olika situationer, alltid med den enskildes bästa i fokus.
Du arbetar strukturerat och följer rutiner, genomförandeplaner och överenskomna arbetssätt med noggrannhet. När situationen kräver det använder du även din kreativitet för att hitta lösningar och skapa en meningsfull och individanpassad vardag.
Vi erbjuder dig
Som personlig assistent hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i en annan människas vardag. Du blir en del av en verksamhet som värdesätter trygghet, delaktighet och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder dig en strukturerad introduktion samt ett nära stöd av chef och kollegor. Vi arbetar aktivt för en trygg och hållbar arbetsmiljö där du får goda förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag.
Som anställd hos oss får du även friskvårdsbidrag och möjlighet till kompetensutveckling.
Anställningen
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är schemalagd och omfattar dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. Vid pooltjänstgöring kan även nattarbete förekomma.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning i enlighet med gällande lagstiftning.
Lönespann
24 000 - 33 715 kr per månad. Slutlig lön sätts individuellt utifrån utbildning, erfarenhet och den samlade bedömningen av din kompetens.
Om din ansökan
Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? Läs mer här.
Robertsfors kommun tillämpar kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.
Robertsfors kommun har valt att ta bort personligt brev och CV i ansökan till våra lediga tjänster. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.Övrig information
Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robertsfors Kommun
(org.nr 212000-2551), http://www.robertsfors.se/
Storgatan 13 (visa karta
)
915 31 ROBERTSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Funktionshinderomsorg, Assistans Kontakt
Malin Johansson malin.johansson@robertsfors.se 072-2107887 Jobbnummer
9998189