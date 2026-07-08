Personlig Assistent
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nässjö
2026-07-08
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Nässjö
, Eksjö
, Jönköping
, Vetlanda
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes – 75 % till en aktiv och sportintresserad kille
Är du en positiv, engagerad och aktiv person som tycker om träning, sport och att hitta på roliga aktiviteter? Då kan det här vara jobbet för dig!
Jag är en glad och aktiv kille på 25 år som uppskattar ett liv fyllt av rörelse, träning, utflykter och sociala aktiviteter. För att kunna leva det liv jag vill söker jag nu en personlig assistent på 75 % som vill bli en viktig del av min vardag.
Arbetet innebär att du ger mig stöd i alla delar av vardagen. Du hjälper mig med samtliga grundläggande behov, såsom personlig hygien, på- och avklädning, måltider och kommunikation. Du finns också med som mitt stöd under träning, fritidsaktiviteter och andra vardagliga äventyr. Därför är det viktigt att du känner dig bekväm med att arbeta nära en annan människa och ser det som en naturlig del av rollen.
Jag söker dig som:
Har ett positivt synsätt och ett gott bemötande.
Är trygg, ansvarstagande och lyhörd.
Tycker om ett aktivt liv och gärna deltar i träning och olika aktiviteter.
Kan ta egna initiativ samtidigt som du följer mina önskemål och behov.
Är flexibel och har lätt för att samarbeta
Är duktig på att sätta gränser.
Kan kommunicera svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men den personliga lämpligheten väger tyngst. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans och att du vill bidra till att jag kan leva ett aktivt, självständigt och meningsfullt liv.
Hos mig får du ett omväxlande och betydelsefullt arbete där ingen dag är den andra lik. Om du vill ha ett jobb där du gör verklig skillnad och samtidigt får ta del av en aktiv vardag fylld av glädje och gemenskap, hoppas jag att du skickar in din ansökan.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
Fast schemarad, ca 30 h/ vecka.
En helg i månaden.
Extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
Välkommen – jag ser fram emot att höra från dig!
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
571 40 NÄSSJÖ Arbetsplats
FMF Assistans Kontakt
Alexandra Djerf alexandra.djerf@fmfassistans.se Jobbnummer
9997092