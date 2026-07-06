Personlig assistent
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gävle
2026-07-06
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Personlig assistent sökes – dygnspass med jour
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 35-årsåldern som bor i egen lägenhet i Hille, Gävle.
Arbetet innebär att vara ett stöd i vardagen och hjälpa till med bland annat:
• personlig hygien
• förflyttningar (kunden är rullstolsanvändare)
• kommunikation
• tillsyn och övriga vardagsmoment
Anställningsform
Vi söker i första hand timvikarier, med goda möjligheter till sommarvikariat om samarbetet fungerar bra. Arbetet är förlagt till dygnspass med jour nattetid.
Vi söker dig som:
• är rökfri (krav)
• har en god fysisk grundstyrka, då det förekommer en del lyft
• är lugn, trygg och ansvarsfull
• har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
• behärskar svenska i tal och skrift
Körkort är meriterande, men inget krav då kollektivtrafiken fungerar bra.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inget krav – det viktigaste är att personkemin stämmer och att du har ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Låter detta som något för dig?
Välkommen med din ansökan!
Plats
Hille, Gävle
Arbetsgivare är Kavon Care AB som är ett mindre familjeägt assistansbolag som strävar efter att ge alla möjligheten att leva ett fritt och självständigt liv på sina egna villkor. Vi tillämpar individuell lönesättning och självklart finns kollektivavtal.
Alla som arbetar hos oss måste presentera ett belastningsregisterutdrag för HVB-hem från polisen innan man kan börja jobba hos oss. Sök gärna via länken nedan så den finns tillgänglig innan intervju då vi kommer ha löpande intervjuer och assistansen kan sättas igång omgående: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: jobb@kavoncare.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753)
802 50 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993233