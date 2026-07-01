Personlig assistent
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hudiksvall Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hudiksvall
2026-07-01
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Personlig assistans handlar i grund och botten om ett engagemang. Ett engagemang för en människa som behöver hjälp och stöd med saker och situationer i vardagen som ofta tas för givna,
Vi söker nu engagerade assistenter till en man boende i centrala Hudiksvall. Han behöver hjälp och stöd med allt runt sin person, på- och avklädning, förflyttningar med hjälpmedel, sköta sitt hem, inköp, träning, kommunikation och alla övriga aktiviteter som ingår i livet.
Arbetstiden är förlagd under hela dygnet med vaken nattjänstgöring.
Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionsnedsatta), och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
Social dokumentation och läkemedelshantering samt annan medicinsk omvårdnad på delegation ingår i uppdraget.
Tillträde kan ske omgående eller enligt överenskommelse.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi vill att du kan jobba självständigt och är trygg med att arbeta på egen hand då arbetet till största del är ensamarbete över hela dygnet. Du behöver även etablera en god teamkänsla med den arbetsgrupp du arbetar i samt med mannens familj och vänner.
Du har ett professionellt förhållningssätt och du sätter brukaren i centrum. Du är ansvarstagande, flexibel, tålmodig och har en god samarbetsförmåga.
Arbetet som personlig assistent kan vara tungt och kräver därför att du tar hand om dig själv för orka med arbetspassen som kan vara krävande både fysiskt och psykiskt.
Vi ser gärna att du är en flexibel, rak, positiv och social person, som har glimten i ögat och en hel del humor.
Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer är meriterande men inget krav då personlig lämplighet är viktigare.
Du bör ha en grundläggande kunskap om att använda dator och telefon samt god svenska i tal och skrift.
Vi ser med fördel på om du har tidigare erfarenheter inom vård och omsorg.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Trädgårdsgatan 4 (visa karta
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824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Maritha Sundin maritha.sundin@hudiksvall.se +4665019459 Jobbnummer
9986314