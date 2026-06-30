Personlig assistent
Vilhelmina kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vilhelmina Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vilhelmina
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vilhelmina kommun i Vilhelmina Publiceringsdatum2026-06-30Beskrivning
Vilhelmina kommun söker om erforderliga beslut tas 1 personlig assistent till en ung kvinna.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 90%, provanställning kan komma att tillämpas. Arbetet utförs under dag, kväll och helg. Dina arbetsuppgifter
Vi söker personlig assistent till en ung kvinna som är helt rullstolsburen. Du kommer att jobba i hemmet där även kvinnans familj och hund bor. Du kommer även att finnas som stöd vid aktiviteter utanför hemmet. Du ska på ett positivt sätt stödja, uppmuntra och vara engagerad under kvinnans vardag. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, dagliga rutiner, träning etc.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning som personlig assistent, undersköterska, barnskötare eller har annan utbildning. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du som söker bör vara ödmjuk, lyhörd och flexibel i ditt förhållningssätt. B-körkort krävs. Anställningsvillkor
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti. Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt referenser. Inför anställning krävs utdrag ur polisens belastningsregister.
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här: www.vilhelmina.se/inflyttare
Vi erbjuder
Vi har bra kollektivavtal. Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension, försäkringar och mycket mer. Här kan du läsa mer om det: www.vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande
Vi tillämpar individuella löner. Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten du söker kan du maila en förfrågan till loner@vilhelmina.se Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Som anställd i Vilhelmina kommun behöver du ha tillgång till BankID för digital signering samt för att kunna legitimera dig.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vilhelmina Kommun
(org.nr 212000-2601), https://www.vilhelmina.se/ledigajobb
Torget 6 (visa karta
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912 81 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sociala utskottets verksamheter, LSS-omsorgen Kontakt
Karin Örjegren karin.orjegren@vilhelmina.se 094014328 Jobbnummer
9985726