Personlig Assistent

Persson, Ann-Marie / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv
2026-06-29


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VI söker en assisten som kan arbeta dygn och vara flexibel . Till en kvinna i 50 års åldern med en varierande funktionsvariation. Som person bör du vara lyhörd, flexibel, empatisk ,ansvarstagande ,trygg och initiativtagande. Du ska ha ett ödmjukt och bra förhållningssätt mot andra människor. Eftersom kunden har svårt att uttrycka vad hon vill måste du vara flexibel och kunna läsa av situationer. Du bör vara i ålder 35 eller över. Du bör kunna hantera svenska i tal och skrift. Vi söker dej som klarar av att jobba dygns pass. Assistansen lagd i Eslöv . I assistansen ingår praktiska göromål och vardagssysslor i hemmet. Hjälp med förflyttningar, personlig hygien. Matlagning, I arbetet ingår även personlig omvårdnad veckoplaneringar och åka på olika aktiviteter. Du ska vara självgående ,kunna ta egna initiativ. Arbetspassen är varierande arbetstider under hela dygnet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
via mail
E-post: MLkonsultaAB@outlook.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "102".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Persson, Ann-Marie

Arbetsplats
Eslöv

Jobbnummer
9983319

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