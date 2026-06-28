Personlig Assistent
Assistansvalet Na AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hallstahammar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Hallstahammar
2026-06-28
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Ansvarsfull personlig assistent sökes.
Vi söker en assistent till vår kund som är bosatt i Hallstahammar.
Tjänsten är på deltid och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Kunden är en ung kvinna som behöver hjälp med allt som kan uppkomma i vardagen, hjälp med personlig omvårdnad, hygien, på-och avklädning, fritidsaktiviteter, följa med till läkare mm.
Du måste vara mycket lyhörd och förstå vikten av att respektera kundens vilja samt integritet. Du kommer att arbeta dagtid och jour enligt schema. Erfarenhet inom området är ej krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför du söker just detta arbete. Du ska vara rökfri. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: info@assistansvalet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansvalet Na AB
(org.nr 556771-7821) Jobbnummer
9982124