Personlig Assistent

Assistansvalet Na AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Bräcke
2026-06-28


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Ansvarsfull personlig assistent sökes.
Vi söker en assistent till vår kund som är bosatt i Bräcke kommun.
Tjänsten är på deltid, 50-80 %, och tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Kunden är en kille i 30 års åldern som behöver hjälp med allt som kan uppkomma i vardagen, hjälp med personlig omvårdnad, hygien, på-och avklädning, fritidsaktiviteter, följa med till läkare mm.
Du måste vara mycket lyhörd och förstå vikten av att respektera kundens vilja samt integritet. Du kommer att arbeta dagtid, enligt schema. Erfarenhet inom området är ej krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skriv och berätta om din bakgrund (CV och personligt brev) och varför du söker just detta arbete. Du ska vara rökfri.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: info@assistansvalet.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Assistansvalet Na AB (org.nr 556771-7821)
843 93  BRÄCKE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9982122

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