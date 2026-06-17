Personlig Assistent
A.E Gruppen i Nyköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nyköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nyköping
2026-06-17
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eller i hela Sverige
Funkiscoachen (A.E Gruppen) hjälper assistansberättigade att bedriva sin egen assistans. Arbetsgivaren har kollektivavtal.
Vi söker nu en personlig assistent åt en man med förvärvad hjärnskada, vilket medfört ett gravt funktionshinder. Mannen har mycket svårt att utrycka sig i tal.
Mannen behöver hjälp med sin dagliga livsföring dygnet runt. Vilket betyder hygien, på/avklädning etc. Diverse hjälpmedel finns på plats.
Du bör ha lätt för att arbeta såväl självständigt som i grupp.
Erfarenhet från liknande funktionshinder är meriterande men inte ett krav då utbildning ges efter hand.
Du bör kunna arbeta längre arbetspass. Arbetspass efter överenskommelse, dag, kväll & natt.
Körkort B, kan vara en tillgång då arbetsplatsen ligger utanför Stigtomta.
Flytande svenska i tal och skrift är en klar fördel. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
e-post
E-post: tess.carlsson.1983@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TTA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A.E Gruppen i Nyköping AB
(org.nr 559279-3474) Arbetsplats
Tta Assistans Jobbnummer
9969092