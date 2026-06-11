Personlig assistent
Lidköpings Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-06-11
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Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping – en hållbar och välkomnande kommun!
Om jobbet
Vi söker personlig assistent för vikariat hos en kvinna med förvärvad hjärnskada. Arbetsplatsen är
belägen i centrala Lidköping. Som personlig assistent kommer du vara ett stöd i vardagen gällande att tillgodose behov av personlig omvårdnad och i att stötta inom struktur och trygghet. Arbetstiderna är i dagsläget belagda som dygnspass med sovande jour.
Vi arbetar med samplanering och därför förekommer även introduktion och arbetspass hos fler brukare.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent innebär att stötta och följa brukaren i vardagen. Du är ett stöd i
personlig omvårdnad, aktiviteter, hushållssysslor och i vardagslivet i stort. Arbetet innebär också att du utför delegerade sjukvårdsinsatser, är ett stöd i rehabiliterande insatser samt använder hjälpmedel förskrivna av rehabiliteringen. Du kommer också att arbeta med kognitivt och pedagogiskt stöd, samt ha dig själv som verktyg för att arbeta lågaffektivt och med bemötandestrategier i interaktion med brukaren. Omvårdnaden och stödet ges utifrån den enskildes behov, integritet och självbestämmande. Du har ett lagstadgat och yrkesmässigt ansvar för fastställda arbetsuppgifter enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ), och HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Dokumentation i verksamhetssystem och läkemedelshantering ingår i uppdraget. Vi använder flera digitala verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som är en lugn och trygg person, gärna med tidigare erfarenhet av att ha arbetat med
personer med förvärvad hjärnskada eller andra kognitiva svårigheter. Du har förmåga att möta människor i affekt med lugn, empati och stabilitet. Du är noggrann och ansvarstagande, har ett professionellt förhållningssätt och sätter brukaren i centrum. Vi vill att du kan jobba självständigt och är trygg med ensamarbete, men också att du har god samarbetsförmåga. Kvalifikationer
För att kunna anställas som personlig assistent krävs:
Godkänd yrkesexamen från vård- och omsorgsprogram, eller barn- och fritidsprogram med social
inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Eftersom social dokumentation och kommunikation är viktiga i ditt arbete, behöver du ha goda
kunskaper i svenska samt god datavana.
Du behöver även ha en god fysik för att klara uppdraget.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Urvalsprocessen planeras att starta 260713 utifrån semesterperiod.
Vikariat t.o.m. 270113 med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är förlagda på dag, kvällstid och helg.
I vår verksamhet ska alla som anställs för arbete inom funktionsnedsättnings området enligt lag
(2010:479) visa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten som ska användas hämtas påhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
(polisen.se)
Handläggningstiden är oftast 1-2 veckor och utdraget ska visas upp för anställande chef innan
anställning. Beställ gärna ditt utdrag redan idag.
Registerutdrag
Inför erbjudande av en anställning är du som kandidat skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret vid arbeten inom någon av följande arbetsområden; skola eller förskola, arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, arbete med barn enligt LSS, arbete på eller i samband med HVB-hem, arbete med äldre eller personer med funktionsnedsättning. Du beställer utdraget via Polisens hemsida. Utdraget ska vara uppvisat innan anställning kan påbörjas.
Hur du ansöker
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos Arbetsgivaren Lidköpings kommun. Flytta hit - Lidköpings kommun och Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings Kommun
(org.nr 212000-1694), https://lidkoping.se/kommun-och-politik/lediga-jobb
Skaragatan 8 (visa karta
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531 88 LIDKÖPING Arbetsplats
Social Välfärd, SV Funktionsstöd, SV Personlig assistans 4 Jobbnummer
9958549