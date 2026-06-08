Personlig assistent
Assistansteamet i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Jag är en man på 50 år, Jag bor i Vårby Gård. söker dig som vill ha en omväxlande arbetsplats med många spännande arbetsdagar. Du ska vara stark både fysiskt och mentalt då du kommer även att vara med mig utanför hemmet vid resor, andra aktiviteter. Du ska vara lyhörd och ha god tålamod.
Du ska vara noggrann, kunna vara flexibel, pålitlig och positiv. Du är öppen, ödmjuk och intresserad av att lära nytt. Du har god fysik. När vi arbetar ihop är det viktigt att du kan sätta dina egna behov åt sidan.
Erfarenhet av arbete med rullstolsburna personer är meriterande. Kunskap om lift, PEG och kateter är en fördel.
Jag söker dig som vill jobba deltid. Självklart behöver du också kunna jobba extra vid behov då vi är en liten skara assistenter som ställer upp för varandra vid sjukdom.
Med Assistansteamet som arbetsgivare får du stöd och vägledning i din vardag som personligassistent samt utbildning så att du kan agera professionellt, vara trygg och självsäker i din yrkesutövning.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: mehtap@assistansteamet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet i Sverige AB
(org.nr 556997-2937), https://www.assistansteamet.se/
Måsholmstorget 3 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN Kontakt
Kund/personal ansvarig
Meta G mehtap@assistansteamet.se Jobbnummer
9952419