Personlig Assistent Sökes - Vimmerby
Vi söker en pålitlig och engagerad personlig assistent till en man i 54 års ålder med funktionsnedsättning. Tjänsten innebär att du assisterar i vardagen både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Det är viktigt att du är lyhörd, ansvarstagande och har respekt för integritet.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning
Matlagning, städning och andra hushållssysslor
Följa med på aktiviteter, träning, läkarbesök
Kommunikation och socialt stöd
Vi söker dig som:
Är lugn, empatisk och har god samarbetsförmåga
Är flexibel och initiativrik
Har god svenska eller albanska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av assistans är meriterande, men inte ett kravOm tjänsten
Arbetstid: Dag och kvällstid
Start: Snarast
Lön enligt avtal
Körkort: B-kategori
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka CV och ett kort personligt brev till: uranbakija1@gmail.com
Märk ansökan med: Personlig Assistent Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
E-post: uranbakija1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bakija, Uran
Solbacka 123 Sylversborg (visa karta
)
598 92 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
