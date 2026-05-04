Personlig Assistent Sökes - Vimmerby
Vi söker en pålitlig och engagerad personlig assistent till en man i 54 års ålder med funktionsnedsättning. Tjänsten innebär att du assisterar i vardagen både i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Det är viktigt att du är lyhörd, ansvarstagande och har respekt för integritet.

Publiceringsdatum
2026-05-04

Dina arbetsuppgifter
Hjälp med personlig hygien, på- och avklädning
Matlagning, städning och andra hushållssysslor
Följa med på aktiviteter, träning, läkarbesök
Kommunikation och socialt stöd

Vi söker dig som:
Är lugn, empatisk och har god samarbetsförmåga
Är flexibel och initiativrik
Har god svenska eller albanska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av assistans är meriterande, men inte ett krav

Om tjänsten
Arbetstid: Dag och kvällstid
Start: Snarast
Lön enligt avtal
Körkort: B-kategori

Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka CV och ett kort personligt brev till: uranbakija1@gmail.com
Märk ansökan med: Personlig Assistent

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bakija, Uran
Solbacka 123 Sylversborg (visa karta)
598 92  VIMMERBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bakija Uran

Jobbnummer
9889415

