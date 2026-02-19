Personlig assistent
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss som arbetar med personlig assistans i Vännäs kommun!
Vår verksamhet bedrivs inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (funktionsstöd).
Vi erbjuder ett självständigt arbete där brukarens trygghet och upplevelse står i fokus. Vi beskriver ofta vårt arbete med uttrycket "frihet under ansvar", att du själv kan påverka ditt arbetsinnehåll inom ramen för brukarnas önskemål och behov. Din insats med stöd och hjälp på plats bidrar till att ge brukarna möjligheten att fortsätta leva ett självständigt liv.
Du kommer att arbeta som assistent till en man i 60-års åldern som är rullstolensburen. Arbetsuppgifterna består i att assistera med olika vardagliga saker, till exempel måltider och hygien. Ditt uppdrag är att vara mannen behjälplig med stöd och hjälp med diverse sysslor för att få vardagen att fungera på bästa sätt. Vi söker dig som är initiativrik och kan ta eget ansvar. Att du är glad, uppmuntrande och tycker om att arbeta med människor är en självklarhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/27". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs kommun
(org.nr 212000-2841) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Amanda Martinez 0935-14326 Jobbnummer
9752973