Personlig assistent
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tingsryd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tingsryd
2026-02-06
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Vi söker en personlig assistent till en man i 40-års åldern boende i Tingsryds kommun.
Arbetet är varierat och omfattar allt från personlig omsorg till praktiska sysslor i hemmet. Du arbetar för att bevara, stärka och utveckla individens egna förmågor och skapar en trygg och meningsfull vardag.
Du kommer utgå ifrån personens hem men även följa med till daglig verksamhet och andra aktiviteter utanför hemmet.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och vi kommer att stor vikt vid dem. Vi värdesätter ditt empatiska förhållningssätt, din förmåga att arbeta självständigt och att du tar egna initiativ. Likaså uppskattar vi en god kommunikationsförmåga.
Arbetet som personlig assistent syftar till att stötta den enskilde i att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, du behöver därför vara öppen för förändringar, se möjligheter och kunna tolka den enskildes behov.
Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet men ser gärna att du har gymnasieexamen inom:
• Barn och fritid/elevassistent utbildning/ vård och omsorg eller annan pedagogisk utbildning
Meriterande kunskaper:
• teckenspråk eller tecken som stöd
• tidigare erfarenhet som personlig assistent
Tjänstens omfattning är ca 70% där du har möjlighet att utöka tjänstgöringsgraden genom resurs pass i andra verksamheter.
Vi använder oss av 6 månaders provanställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret - kontroll av egen uppgifter. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
