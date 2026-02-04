Personlig assistent
OP Assistans söker timvikarier till en av våra kunder i Sandviken.
OM JOBBET
Arbetspassen är förlagda på dygnspass med väntetid. Arbetet utförs där kunden befinner sig. Vilket kan vara både i och utanför kundens hem.
Arbetstid: 08:00 - 08:00 vardagar och helger.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna som bor i eget boende i Sandviken.
I dina arbetsuppgifter kommer det bland annat att ingå stöttning vid:
Förflyttningar och motoriskt stöd
Kommunikation
Personlig omvårdnad
Tillsyn och upprätthållande av struktur och rutiner
Sociala och vardagliga aktiviteter
Om du går vidare hos den här kunden kommer du att få mer information i takt med att processen fortskrider.
ÄR DU DEN VI SÖKER
För oss är kunden i fokus, och vi söker dig som är av samma inställning. Du är öppen och flexibel för att jobba utifrån kundens behov och önskemål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det absolut viktigaste är att personkemin mellan dig och vår kund fungerar mycket bra.
Förutom detta så finns det några krav för att du ska kunna jobba hos vår kund, nämligen:
Du är rökfri
Du hanterar svenska språket mycket väl i kommunikation och förståelse
Du kan arbeta dygnspass med väntetid
Du har tillräckligt god fysisk kapacitet för att klara en aktiv arbetsdag
Det är också meriterande om du:
Har erfarenhet av personlig assistans eller annat vårdrelaterat yrke
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat:
• Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin.
Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
