Nu söker vi en personlig assistent för ett vikariat på 6 månader, tjänsten är på ca 85 % med chans till förlängning. Tjänsten är på vaken natt.
Uppdragsgivaren är en vuxen person boendes i egen lägenhet.
Uppdragsgivaren har alltid två personliga assistenter vid sin sida, uppdraget innefattar mycket egenvård.
Som person ser vi dig med hög arbetsmoral, bra på att samarbeta i grupp, flexibel, ödmjuk med glimten i ögat och gärna erfarenhet från branschen.
Rekrytering sker löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: louise@kolmardenspersonliga.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kolmårdens Personliga Assistans AB (org.nr 556918-1455)

Arbetsplats
Kolmårdens personliga assistans HK

Jobbnummer
9715429

