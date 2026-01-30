Personlig assistent
Kolmårdens Personliga Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-01-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kolmårdens Personliga Assistans AB i Linköping
, Norrköping
, Söderköping
, Valdemarsvik
, Knivsta
eller i hela Sverige
Nu söker vi en personlig assistent för ett vikariat på 6 månader, tjänsten är på ca 85 % med chans till förlängning. Tjänsten är på vaken natt.
Uppdragsgivaren är en vuxen person boendes i egen lägenhet.
Uppdragsgivaren har alltid två personliga assistenter vid sin sida, uppdraget innefattar mycket egenvård.
Som person ser vi dig med hög arbetsmoral, bra på att samarbeta i grupp, flexibel, ödmjuk med glimten i ögat och gärna erfarenhet från branschen.
Rekrytering sker löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: louise@kolmardenspersonliga.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kolmårdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556918-1455) Arbetsplats
Kolmårdens personliga assistans HK Jobbnummer
9715429