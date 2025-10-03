Personlig assistent
Tycker du om att göra skillnad i vardagen, gillar ett aktivt liv och är trygg i dig själv? Då kanske du är den vi söker! Om tjänsten:
Vi söker en engagerad och social man som vill arbeta deltid som personlig assistent åt en glad och social man i 30 årsåldern som bor i en villa strax utanför Lindesberg. Han har en aktiv vardag och älskar att röra på sig, bada, rida och ta promenader - både utomhus och på löpbandet hemma. Han uppskattar även att åka bil, gå på stan och fika. På vardagarna deltar han i daglig verksamhet, och du som assistent följer honom dit och hämtar honom hem. Väl hemma tycker han om att koppla av med musik, TV och sin mobil. Han behöver bland annat hjälp med personlig hygien, toalettbesök/dusch, matning, samt på- och avklädning. Det finns ett stort fokus på vegetarisk kost i hemmet, så det är meriterande om du har intresse och kunskap inom vegetarisk matlagning - gärna med lite kreativitet i köket.
Det här är ett värdefullt och nära arbete som bygger på respekt, trygghet och glädje. Du får chansen att vara en viktig del av en annan människas livskvalitet - varje dag.
Vi söker dig som: Har god fysisk förmåga.
Har körkort och tillgång till egen bil.
Är rökfri och simkunnig.
Har grundläggande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Är lugn, positiv, påhittig och flexibel.
Gärna har erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg (ej krav men meriterande).
Det är ett stort plus om du också kan eller förstår indiska, men det är inte ett krav - han förstår både svenska och indiska.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: November/December.
Sysselsättningsgrad: Deltid, cirka 20-25 timmar i vecka.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Dagtid, exempelvis 14:00-18:00/19:00.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9538782