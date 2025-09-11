Personlig assistent
I det lilla och i det stora gör du skillnad - varje dag!
Vi söker en flexibel och aktiv manlig personlig assistent till en kille i 36-års åldern som bor i centrala Örnsköldsvik.
Vi tror att du: Är ordningsam och punktlig.
Är omtänksam.
Gillar att laga mat, gärna husmanskost.
Har nära till skratt.
Kan ta och lyssna till instruktioner.
Är lyhörd och lägger märke till detaljer.
Meriterande med B-körkort och erfarenhet av alternativ kommunikation.
Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att handla om att vara ett viktigt stöd i hans vardag. Du hjälper till med att planera inköp och aktiviteter, stöttar i hushållet med matlagning, städning och tvätt, samt assisterar vid personlig hygien och träning.
På vardagarna deltar han i daglig verksamhet, och på fritiden är han gärna aktiv - träning är ett stort intresse. Här finns alltså goda chanser att dela glädjen i rörelse och gemenskap!
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: Timanställd vid behov.
Avtal: Introduktionspass och cirka en månads timanställning innan ordinarie sysselsättningsgrad tilldelas, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig en chans att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll.
Arbetspass: Arbetet är förlagt under dygnets alla timmar, samt omfattar natt med jour. Det krävs att du är flexibel och kan hoppa in kort om varsel.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Vill du göra skillnad?
