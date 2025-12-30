Personlig assistent 28% till man i Kalmar
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kalmar Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kalmar
2025-12-30
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Libra Assistans AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Mönsterås
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Om kunden
Vi söker en personlig assistent till en 50-årig man som bor ensam i Kalmar och har ett omfattande hjälpbehov. Kunden har cerebral pares, autism, tvångssyndrom samt en lindrig intellektuell funktionsvariation.
Arbetet utförs där kunden befinner sig, främst i hemmet. Kunden tillbringar mycket tid i sin verkstad där han snickrar och meckar - därför är det meriterande om du har ett bilintresse eller tycker om praktiskt arbete. Kunden badar en gång i veckan, vilket innebär att du behöver kunna simma.
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom liknande yrken. Du behöver vara orädd, tålmodig och ha en stark vilja att skapa trygghet och kontinuitet. Det kan ta tid för kunden att vänja sig vid nya personer, så du bör vara stabil, pålitlig och ha förmågan att ta egna initiativ.
Som person är du social, glad, empatisk och varm. Du har lätt för att knyta an och kan anpassa dig efter kundens dagsform och behov. Kunden kan initialt vara avvaktande, därför är det en fördel om du är inkännande och flexibel.
Om anställningen
Tjänst på 28%, samt vikarie vid behov. Kunden har assistans dygnet runt med 9 timmars jour per pass. Du behöver kunna arbeta dygn och gärna vara tillgänglig för att hoppa in med kort varsel.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6990259-1770005". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Brandstationsgatan (visa karta
)
386 31 FÄRJESTADEN Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
9666373